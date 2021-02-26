ذوي الإعاقة: راقصة باليه دون ذراعين تتغلب على التنمر وتسعى إلى إلهام الآخرين

ولدت فيتوريا بوينو بلا ذراعين، وكانت تحلم بأن تصبح راقصًة باليه. حققت البرازيلية، البالغة من العمر 16 عامًا، أكثر مما كانت تتمناه.