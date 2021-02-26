ذوي الإعاقة: راقصة باليه دون ذراعين تتغلب على التنمر وتسعى إلى إلهام الآخرين
ذوي الإعاقة: راقصة باليه دون ذراعين تتغلب على التنمر وتسعى إلى إلهام الآخرين
ولدت فيتوريا بوينو بلا ذراعين، وكانت تحلم بأن تصبح راقصًة باليه. حققت البرازيلية، البالغة من العمر 16 عامًا، أكثر مما كانت تتمناه.
واكتسبت مقاطع فيديو لفيتوريا وهي ترقص قاعدة جماهيرية كبيرة. على وسائل التواصل الاجتماعي
فيديو, مبادرة مصرية تصنع أزياء تتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة, المدة 1,50
"ملابس لذوي الإعاقة" مبادرة تحاول التغلب على معاناة قصار القامة وذوي الإعاقات المختلفة في مصر في اقتناء الملابس.