اليمن: قصة صبي كفيف يبلغ 9 سنوات ويدرس قرب خط القتال

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اليمن: قصة صبي كفيف يبلغ 9 سنوات ويدرس قرب خط القتال

يصل في مدينة تعز اليمنية ،مئات الأطفال لتلقي دروس كل يوم على أنقاض مدرسة بالقرب من خط المواجهة للقتال بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

أحمد ، صبي يبلغ من العمر تسع سنوات كان كفيفًا منذ ولادته ، يقوم بتعليم الطلاب عندما لا يتمكن المعلمون من القيام بذلك.