اليمن: قصة صبي كفيف يبلغ 9 سنوات ويدرس قرب خط القتال
اليمن: قصة صبي كفيف يبلغ 9 سنوات ويدرس قرب خط القتال
يصل في مدينة تعز اليمنية ،مئات الأطفال لتلقي دروس كل يوم على أنقاض مدرسة بالقرب من خط المواجهة للقتال بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.
أحمد ، صبي يبلغ من العمر تسع سنوات كان كفيفًا منذ ولادته ، يقوم بتعليم الطلاب عندما لا يتمكن المعلمون من القيام بذلك.
وفقًا لليونيسيف ، فإن واحدة من كل خمس مدارس يمنية غير صالحة للاستخدام. لكن في هذا الوقت ، قرر المعلمون فتح المدارس على الرغم من الأضرار، لضمان استمرار التعليم.