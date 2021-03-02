الهروب من إيران

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الهروب من إيران

تمكنت بي بي سي عربي من دخول القاعدة العسكرية لجماعة كوملة المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن حقوق الأكراد في إيران.

القاعدة الموجودة في كردستان العراق، هي نقطة جذب للشباب الأكراد الإيرانيين الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر من الجمهورية الإسلامية.

كوملة، المعروف أيضًا باسم الحزب الثوري لكردستان إيران، يضم في صفوفه عدة آلاف من البيشمركة - المقاتلين الأكراد - من الذكور والإناث، في العراق. و

قالت كوملة لبي بي سي إنهم تخلوا عن كفاحهم المسلح ضد إيران. لكن الحكومة الإيرانية تقول إن كوملة جماعة إرهابية.