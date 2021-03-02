ما هي مخاوف أنصار ترامب من رئاسة بايدن؟
ما هي مخاوف أنصار ترامب من رئاسة بايدن؟
أعرب الحاضرون في مؤتمر أمريكي للعمل السياسي المحافظ عن مخاوفهم بشأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويعد المؤتمر هو الاجتماع الأكبر في البلاد للنشطاء والسياسيين المحافظين، وعادة ما يعطي نظرة ثاقبة لاتجاه الحزب الجمهوري.
وكان دونالد ترامب قد ألقى أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في المؤتمر يوم الأحد، وألمح خلاله لاحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية في عام 2024 .
فيديو, ترامب يودع البيت الأبيض, المدة 0,25
تحدث دونالد ترامب عن إنجازاته خلال خطابه الرسمي الأخير كرئيس. قال ترامب: "لقد أنجزنا ما جئنا لأجله وأكثر بكثير".