ما هي مخاوف أنصار ترامب من رئاسة بايدن؟

ويعد المؤتمر هو الاجتماع الأكبر في البلاد للنشطاء والسياسيين المحافظين، وعادة ما يعطي نظرة ثاقبة لاتجاه الحزب الجمهوري.

وكان دونالد ترامب قد ألقى أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في المؤتمر يوم الأحد، وألمح خلاله لاحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية في عام 2024 .