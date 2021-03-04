بالفيديو: تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية في بريطانيا

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بالفيديو: تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية في بريطانيا

أدى التفجير الخاضع للسيطرة لقنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إكستر إلى إحداث حفرة في الأرض وإلحاق "أضرار هيكلية".

بالمنازل المحيطة

وفجرت القنبلة الألمانية التي يبلغ وزنها (1000 كيلوجرام) بعد إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم.

تحطمت أبواب ونوافذ الممتلكات القريبة من حيز التفجير، بينما لحق مزيد من الضرر بالأسقف إذ وصل الحطام لارتفاع يزيد عن 250 مترًا في الهواء.