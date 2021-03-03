محاكمة إياد غريب: ما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟

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محاكمة إياد غريب: ما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟

حكمت محكمة ألمانية في 24 فبراير/ شباط على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد غريب بالسجن أربع سنوات ونصف وأدانته بـ“التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية“.

ووصفت المحاكمة بـ“التاريخية” إذ أنها المرة الأولى التي يدان فيها عنصر على صلة بالاستخبارات السورية.

وكان إياد غريب يشغل منصبا متدني الرتبة في جهاز الاستخبارات. وقال إنه انشق عن الحكومة السورية وهرب من البلاد في عام 2013.

شرح المحامي السوري أنور البني، والذي كان معتقلا سابقا من قبل الأجهزة الأمنية السورية، لبي بي سي عربي أهمية المحاكمة بالنسبة للسوريين المعتقلين. كما فسر لنا ما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين.