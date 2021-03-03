مظاهرات الجزائر: لماذا يعتقل متظاهرون حتى بعد عامين من الحراك؟

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مظاهرات الجزائر: لماذا يعتقل متظاهرون حتى بعد عامين من الحراك؟

شهدت عدة مدن جزائرية احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ تعليق مظاهرات الحراك الشعبي في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا.

وخرج الآلاف للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، بينما شهدت بعض المدن اعتقال عشرات المتظاهرين.

وحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، سجل يوم الجمعة اعتقال حوالي سبعين شخصا خلال المظاهرات واستجوابهم قبل إطلاق سراحهم لاحقا.