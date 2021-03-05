سبيس إكس: ستارشيب يهبط بأمان...ثم ينفجر بعد دقائق
سبيس إكس: ستارشيب يهبط بأمان...ثم ينفجر بعد دقائق
نجحت شركة سبيس إكس "SpaceX" في تنفيذ هبوط أحد نماذج المركبة الفضائية الخاصة بها في نهاية رحلة تجريبية تمت على ارتفاعات عالية.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة استكشاف الفضاء التابعى لإيلون ماسك بإنهاء هذه المهمة بنجاح، حيث تحطمت سفينتان من قبل لدى الهبوط على الأرض.
لكن هذه لم تكن نهاية القصة، إذ اندلع حريق حول قاعدة "إس إن 10" وبعد ثماني دقائق انفجر نموذج الصاروخ على منصة الهبوط في بوكا تشيكا، تكساس.
ويعتبر الإطلاق التجريبي ناجحًا لأن الهدف كان جمع معلومات حول كيفية عمل لوحات التحكم في الصاروخ عندما يكون أفقيًا أثناء الهبوط على الأرض.
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