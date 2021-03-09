ترقص "بحيرة البجع" على الجليد لإنقاذ الطبيعة

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ترقص "بحيرة البجع" على الجليد لإنقاذ الطبيعة

ارتدت راقصة باليه روسية من مسرح ماريينسكي الشهير عالميا زيها المسرحي وأدت مشاهد من "بحيرة البجع" لتشايكوفسكي، ولكن ليس على خشبة المسرح بل في خليج فنلندا المتجمد.

هذه هي طريقة إلميرا باغروتينوفا للاعتراض على تأسيس ميناء في خليج باتارينايا، وهو شاطئ يقصده كثيرون على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب من سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.

رقصت باغروتينوفا في درجة حرارة -15 مئوية ونشرت مقاطع الفيديو الخاصة بها على الإنترنت.