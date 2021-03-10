أوبرا وينفري: جدة الأمير هاري وجده لم يشاركا في النقاشات حول لون بشرة ابنه
أوبرا وينفري: جدة الأمير هاري وجده لم يشاركا في النقاشات حول لون بشرة ابنه
قالت أوبرا وينفري إن الأمير هاري أوضح أن جدتهالملكة ودوق إدنبرة لم يشاركا في الحوارات التي ذكرت في لقائها مع دوق ودوقة ساسكس حول اللون المحتمل لبشرة ابنهما.
وقالت وينفري لشبكة سي بي إس نيوز الاثنين إن هاري "لم يخبرني بمن شارك في تلك المحادثات".
وكانت ميغان مارك قالت لوينفري إن هاري سُئل من قبل أحد أفراد العائلة المالكة، وهو فرد رفضت تسميته، عن اللون المحتمل لبشرة ابنهما آرتشي قبل ولادته.
فيديو, مقابلة هاري وميغان: دوقة ساسكس تتحدث عن صحتها النفسية، وابنها آرتشي والعائلة المالكة, المدة 1,45
الضغوط تتزايد على قصر باكنغهام للرد على ما جاء في مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع المذيعة أوبرا وينفري على قناة سي بي إس الأمريكية وعقد اجتماع أزمة شارك فيه كبار أفراد العائلة المالك. وتحدثت ميغان عن قرار العائلة المالكة عدم جعل ابنهما آرتشي أميرا.