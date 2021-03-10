أوبرا وينفري: جدة الأمير هاري وجده لم يشاركا في النقاشات حول لون بشرة ابنه

قالت أوبرا وينفري إن الأمير هاري أوضح أن جدتهالملكة ودوق إدنبرة لم يشاركا في الحوارات التي ذكرت في لقائها مع دوق ودوقة ساسكس حول اللون المحتمل لبشرة ابنهما.

وقالت وينفري لشبكة سي بي إس نيوز الاثنين إن هاري "لم يخبرني بمن شارك في تلك المحادثات".

وكانت ميغان مارك قالت لوينفري إن هاري سُئل من قبل أحد أفراد العائلة المالكة، وهو فرد رفضت تسميته، عن اللون المحتمل لبشرة ابنهما آرتشي قبل ولادته.