أوبرا وينفري: جدة الأمير هاري وجده لم يشاركا في النقاشات حول لون بشرة ابنه

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أوبرا وينفري: جدة الأمير هاري وجده لم يشاركا في النقاشات حول لون بشرة ابنه

قالت أوبرا وينفري إن الأمير هاري أوضح أن جدتهالملكة ودوق إدنبرة لم يشاركا في الحوارات التي ذكرت في لقائها مع دوق ودوقة ساسكس حول اللون المحتمل لبشرة ابنهما.

وقالت وينفري لشبكة سي بي إس نيوز الاثنين إن هاري "لم يخبرني بمن شارك في تلك المحادثات".