رئيس وزراء تايلاند يرش مادة مطهرة على الصحفيين

يشغل برايوت، وهو جنرال متقاعد، المنصب منذ انقلاب عسكري عام 2014. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها بشكل غريب مع الصحفيين، فقد سبق وشد أذن صحفي ومرة أخرى ترك نموذجا له من الورق المقوى، بالحجم الطبيعي، "للرد" على أسئلة الصحافة.