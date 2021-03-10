رئيس وزراء تايلاند يرش مادة مطهرة على الصحفيين
رئيس وزراء تايلاند يرش مادة مطهرة على الصحفيين
فاجأ رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا الصحفيين خلال مؤتمر عقد مؤخرا، برد غير معتاد على سؤال رفض الإجابة عنه.
عندما وجه الصحفيون سؤالا لرئيس الوزراء حول احتمال تعديل وزاري، كان الرد أن رشهم بمادة مطهرة!
يشغل برايوت، وهو جنرال متقاعد، المنصب منذ انقلاب عسكري عام 2014. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها بشكل غريب مع الصحفيين، فقد سبق وشد أذن صحفي ومرة أخرى ترك نموذجا له من الورق المقوى، بالحجم الطبيعي، "للرد" على أسئلة الصحافة.