ميانمار: راهبة تجثو أمام الشرطة راجية الرحمة بالمتظاهرين المحتمين بعيادتها
ميانمار: راهبة تجثو أمام الشرطة راجية الرحمة بالمتظاهرين المحتمين بعيادتها
في صورة تركت أثرا عميقا حول العالم جثت راهبة كاثوليكية أمام رجال شرطة مسلحين في ميانمار ترجوهم الرحمة أثناء تعقب متظاهرين شبان لاذوا بالعيادة التي تعمل بها.
تواجه ميانمار ذات الغالبية البوذية احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط.
تحدثت الأخت آن روز نو تاونغ عما رأته بشكل مباشر من مشاهد ذعر قرب الكنيسة وما تعانيه البلاد.