ميانمار: راهبة تجثو أمام الشرطة راجية الرحمة بالمتظاهرين المحتمين بعيادتها

في صورة تركت أثرا عميقا حول العالم جثت راهبة كاثوليكية أمام رجال شرطة مسلحين في ميانمار ترجوهم الرحمة أثناء تعقب متظاهرين شبان لاذوا بالعيادة التي تعمل بها.