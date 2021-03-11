كيف يمكن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب خارج بلادهم؟

أصدرت محكمة ألمانية مؤخرا حكما تاريخيا ضد عنصر سابق في الاستخبارات السورية، وأدانته لقيامه بتسهيل وقوع جرائم ضد الإنسانية بحق متظاهرين في سوريا ما بين عامي 2011 و2012.