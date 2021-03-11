كيف يمكن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب خارج بلادهم؟
كيف يمكن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب خارج بلادهم؟
أصدرت محكمة ألمانية مؤخرا حكما تاريخيا ضد عنصر سابق في الاستخبارات السورية، وأدانته لقيامه بتسهيل وقوع جرائم ضد الإنسانية بحق متظاهرين في سوريا ما بين عامي 2011 و2012.
ويحمل التاريخ قصصا عدة لمحاكمات واعتقالات لشخصيات بارزة اتهمت بارتكاب جرائم حرب. فكيف يمكن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب خارج بلادهم؟
فيديو, محاكمة إياد غريب: ما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟, المدة 3,15
حكمت محكمة ألمانية على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد غريب بالسجن لأربع سنوات ونصف. ووصف الحكم بـ"التاريخي". فما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟