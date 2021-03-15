فيروس كورونا: أقنعة واقية عالقة بالشعاب المرجانية تهدد الحياة البحرية في الفلبين

عثر على الكثير من أقنعة الوجه بشاطئ يشتهر بشعابه المرجانية المذهلة قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، ويقدر بنك التنمية الآسيوي أن مانيلا ربما استخدمت ما يناهز 280 طنا يوميا إضافيا من النفايات الطبية خلال ذروة انتشار فيروس كورونا.

وتحذر جماعات البيئة من تسرب الجزيئات البلاستيكية المستخدمة في الأقنعة إلى المياه ومنها إلى الأحياء المائية، وتحث الحكومة الفلبينية على تحسين طريقة تعاملها مع النفايات الطبية للحيلولة دون المزيد من التلوث.