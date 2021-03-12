قصة الأطفال الذين ألقي القبض عليهم قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

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قصة الأطفال الذين ألقي القبض عليهم قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

أفرج الجيش الإسرائيلي عن خمسة أطفال من خربة ركيز شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد توقيفهم والتحقيق معهم لمدة اربع ساعات.

واتهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٧-١١ عاما بسرقة ببغاوات من بيت أحد سكان مستوطنة حفات ماعون.