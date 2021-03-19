حرب الجزائر: لماذا يصعب على فرنسا مواجهة ماضيها الاستعماري؟

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حرب الجزائر: لماذا يصعب على فرنسا مواجهة ماضيها الاستعماري؟

قبل 8 دقيقة

يصادف اليوم الذكرى الـ59 لانتهاء حرب الاستقلال في الجزائر بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.

ولم تعترف فرنسا رسميا بأن ما حدث في الجزائر كان "حربا" حتى عام 1999.

اليوم يحاول ماكرون تحقيق "المصالحة" مع تاريخ فرنسا الاستعماري، من خلال "خطوات رمزية"، لكنه استبعد أي اعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي.

سألنا الصحفية والكاتبة الفرنسية الجزائرية، نادية هني مولاي، لماذا يصعب على فرنسا مواجهة ماضيها في الجزائر.