الحرب في سوريا: الندوب العميقة التي خلفها قصف مدرسة في حلب
الحرب في سوريا: الندوب العميقة التي خلفها قصف مدرسة في حلب
دمرت آلاف المدارس خلال الصراع السوري الذي بدأ قبل عشر سنوات. في عام 2013، قصفت طائرة مقاتلة سورية مدرسة اقرأ في ريف حلب.
وكان فريق بي بي سي يصور في مستشفى محلي عندما بدأ الجرحى في الوصول. بعد ثماني سنوات، عاد مصور بي بي سي دارين كونواي للتحدث إلى الناجين وأقارب الذين قتلوا في التفجير.
فيديو, محاكمة إياد غريب: ما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟, المدة 3,15
حكمت محكمة ألمانية على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد غريب بالسجن لأربع سنوات ونصف. ووصف الحكم بـ"التاريخي". فما الذي يعطي ألمانيا صلاحية محاكمة سوريين؟