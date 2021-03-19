الحرب في سوريا: الندوب العميقة التي خلفها قصف مدرسة في حلب

دمرت آلاف المدارس خلال الصراع السوري الذي بدأ قبل عشر سنوات. في عام 2013، قصفت طائرة مقاتلة سورية مدرسة اقرأ في ريف حلب.

وكان فريق بي بي سي يصور في مستشفى محلي عندما بدأ الجرحى في الوصول. بعد ثماني سنوات، عاد مصور بي بي سي دارين كونواي للتحدث إلى الناجين وأقارب الذين قتلوا في التفجير.