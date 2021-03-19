الحرب في سوريا: الندوب العميقة التي خلفها قصف مدرسة في حلب

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الحرب في سوريا: الندوب العميقة التي خلفها قصف مدرسة في حلب

قبل 23 دقيقة

دمرت آلاف المدارس خلال الصراع السوري الذي بدأ قبل عشر سنوات. في عام 2013، قصفت طائرة مقاتلة سورية مدرسة اقرأ في ريف حلب.