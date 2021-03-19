عيد الأم: صحفيات يتحدثن عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد في زمن الجائحة
عيد الأم: صحفيات يتحدثن عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد في زمن الجائحة
بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به الدول العربية في ٢١ مارس من كل عام، تحدثنا مع ثلاث صحفيات وزميلات في بي بي سي عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد والضغوط في زمن فيروس كورونا.
تقرير: سهى إبراهيم
فيديو, متلازمة داون: ما تحديات تربية الأطفال من ذوي الإعاقة في العالم العربي؟, المدة 3,52
يعد شهر أكتوبر من كل عام حدثا عالميا للتوعية بمتلازمة داون، من أجل التعريف بها وتعزيز ثقة مصابيها بأنفسهم. تحدثت بي بي سي في هذا التقرير مع والدة ياسمين، المصابة بمتلازمة داون.