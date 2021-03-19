عيد الأم: صحفيات يتحدثن عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد في زمن الجائحة

قبل ساعة واحدة

بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به الدول العربية في ٢١ مارس من كل عام، تحدثنا مع ثلاث صحفيات وزميلات في بي بي سي عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد والضغوط في زمن فيروس كورونا.