الهجرة: رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل "الحلم الأمريكي"

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الهجرة: رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل "الحلم الأمريكي"

قبل 17 دقيقة

بعد تراجع أعداد الوافدين من أمريكا الوسطى خلال العام الأول من كورونا، عاود الآلاف التدفق مجددا باتجاه الولايات المتحدة.

يفد الكثيرون، وبينهم صغار وأسر، متوقعين الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة في نهاية الرحلة.

طلبت إدارة جو بايدن دعما عاجلا لمواجهة وجود أطفال دون مرافقين إلى الحدود مع المكسيك وقد تضاعف أعدادهم في الأسابيع الأخيرة لتكتظ بهم مراكز الايواء.