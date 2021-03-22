فيضانات أستراليا: إنقاذ أبقار جرفتها المياه
فيضانات أستراليا: إنقاذ أبقار جرفتها المياه
أجلي حوالي 18 ألف أسترالي بسبب الفيضانات في ولاية "نيو ساوث ويلز"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في فيضان الأنهار والسدود حول سيدني - عاصمة الولاية - وفي جنوب شرق كوينزلاند.
أخذ المزارعون يبحثون عن ماشيتهم بعد أن جرفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا.
عثر على أبقار قرب الشواطئ والقنوات وبمناطق سكنيةفي حالة شديدة من الإعياء.