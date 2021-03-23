توني بريدينجر: تعرف على أول عربية تنافس الرجال في سباق السيارات الأكثر شعبية في أمريكا
توني بريدينجر: تعرف على أول عربية تنافس الرجال في سباق السيارات الأكثر شعبية في أمريكا
أصبحت توني بريدينجر الأمريكية من أصول لبنانية أول سائقة عربية تشارك في سباقات نادي السيارات في الولايات المتحدة "ناسكار".
تحدثت توني، التي تبلغ من العمر ٢١ عاما، مع بي بي سي عربي عن إنجازاتها في عالم سباقات السيارات، وكيف نجحت في خرق الحواجز في رياضة يهيمن عليها في العادة الذكور.
تقرير: ناديا الحريمي
فيديو, تحديات الأمومة في زمن كورونا: صحفيات بي بي سي يتحدثن عن التعليم عن بعد, المدة 4,02
بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به الدول العربية في ٢١ مارس من كل عام، تحدثنا مع ثلاث صحفيات في بي بي سي عن تحديات الأمومة والتعليم عن بعد والضغوط في زمن الجائحة.