انقلاب ميانمار: ما هي التهم التي يوجهها الجيش لزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي؟

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انقلاب ميانمار: ما هي التهم التي يوجهها الجيش لزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي؟

قبل 19 دقيقة

مثلت زعيمة المعارضة المعتقلة في ميانمار أونغ سان سو تشي أمام المحكمة يوم الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية.

واحتجزت سان سو تشي في مكان غير معلن منذ الانقلاب الذي قام به الجيش في الأول من فبراير/ شباط.

وتواجه عددًا من التهم، من بينها حيازة أجهزة اتصال لاسلكية بصورة غير مشروعة، وانتهاك قانون الكوارث الطبيعية في البلاد.

كما اتهمتها السلطات العسكرية بالفساد. ويقول أنصارها إن المزاعم لا أساس لها من الصحة.