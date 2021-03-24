قناة السويس: تواصل عمليات تعويم سفينة حاويات جنحت في أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم

قبل 14 دقيقة

تعمل السلطات المصرية على قدم وساق لإعاد تعويم ناقلة حاويات عملاقة سدت قناة السويس، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم. وقالت هيئة قناة السويس إنها أعادت فتح القناة القديمة من أجل تحويل الحركة إليها، وسط مخاوف من بقاء القناة مغلقة لأيام.