الولاية حقي: مصريات يطالبن بحقوقهن ومساواتهن بالرجال
الولاية حقي: مصريات يطالبن بحقوقهن ومساواتهن بالرجال
انتشر هاشتاغ #الولاية_حقي في مصر وكتبت العديد من المصريات عن معانتهن بسبب عدم ولايتهن على أنفسن وأطفالهن. وفعل الهاشتاغ بعدما أصدر مركز المرأة والذاكرة بيانا يطالب المصريات التدوين عن الصعوبات التي تواجههن.
ويعتبر قانونيون أن ولاية المرأة قائمة في حالات استثنائية، بينما القاعدة أن الولاية للرجال، وهو ما قال به علماء دين.
وأضاف خبراء القانون أن الجدل حول ولاية المرأة صحي ولكن القانون لن يحل كل شيء، بينما الممارسة والتطبيق والعرف أهم أحيانا.
تقرير سارة أبو بكر .