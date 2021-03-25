أمير دي زاد ومحمد العربي زيتوت: ماذا نعرف عن النشطاء الجزائريين الملاحقين في الخارج؟

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دخلت معاهدة لتسليم المتهمين بين فرنسا والجزائر حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان الفرنسي.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إصدار محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة مذكرات توقيف دولية بحق أربعة جزائريين، من بينهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمدون المعروف باسم "أمير دي زاد"، والصحفي والمعارض هشام عبود، المقيمان بفرنسا.