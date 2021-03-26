فيروس كورونا: لماذا لا يمكن أن يتسبب اللقاح في الإصابة بالفيروس؟

قبل 31 دقيقة

تساعد لقاحات فيروس كورونا في حماية من يتلقاها من الإصابة بأعراض خطيرة إذا تعرضوا للمرض. ولكن كيف تعمل؟ وهل سيجعلك اللقاح تشعر بتوعك شديد؟

نشرح في التقرير السبب وراء عدم تسبب اللقاحات في إصابتك بالفيروس، ولماذا يكون من الطبيعي أن تعاني من بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الصداع أو ارتفاع درجة الحرارة عند تلقيه.