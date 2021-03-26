قناة السويس: ما الأثر الاقتصادي العالمي لتوقف الملاحة في أكثر الممرات المائية نشاطاً؟
قناة السويس: ما الأثر الاقتصادي العالمي لتوقف الملاحة في أكثر الممرات المائية نشاطاً؟
تتواصل الجهود لإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، والتي تغلق قناة السويس في مصر منذ يوم الثلاثاء.
ويقول خبراء إنه على الرغم من الجهود المبذولة لتخليص السفينة، إلا أن الأمر قد يستغرق أسابيع.
فيديو, قناة السويس: تواصل عمليات تعويم سفينة جنحت في أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم, المدة 2,01
تعمل السلطات المصرية على قدم وساق لإعادة تعويم ناقلة حاويات عملاقة سدت قناة السويس، التي تعتبر من أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم. فما القصة؟