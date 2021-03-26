قناة السويس: ما الأثر الاقتصادي العالمي لتوقف الملاحة في أكثر الممرات المائية نشاطاً؟

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قناة السويس: ما الأثر الاقتصادي العالمي لتوقف الملاحة في أكثر الممرات المائية نشاطاً؟

قبل 7 دقيقة

تتواصل الجهود لإعادة تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن، التي يبلغ طولها 400 متر، والتي تغلق قناة السويس في مصر منذ يوم الثلاثاء.