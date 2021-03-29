جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية يكشف عن جروحه ليثبت "وطنيته"
جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية يكشف عن جروحه ليثبت "وطنيته"
قام جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية برفع قميصه في اجتماع بمجلس بلدي وكشف عن ندبات في جسده جراء جروح تعرض لها أثناء خدمته بالجيش الأمريكي.
وقال لي وونغ، البالغ من العمر 69 عاما، إنه تعرض للاعتداء والعنصرية لأنه "لا يبدو أمريكيا بما فيه الكفاية".
وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تشهد عدة مدن أمريكية مسيرات مناهضة لارتفاع عدد جرائم الكراهية ضد الآسيويين.
فيديو, فيروس كورونا: مضايقات وعنصرية ضد آسيويين بسبب "الخوف من العدوى", المدة 2,01
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا بملامح آسيوية ترك في وسط الطريق بمصر بعد أن تلقى هتافات عنصرية من أشخاص نادوه بـ"كورونا" لكن هذا الحادث ليس الأول من نوعه.