جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية يكشف عن جروحه ليثبت "وطنيته"

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جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية يكشف عن جروحه ليثبت "وطنيته"

قبل 19 دقيقة

قام جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية برفع قميصه في اجتماع بمجلس بلدي وكشف عن ندبات في جسده جراء جروح تعرض لها أثناء خدمته بالجيش الأمريكي.

وقال لي وونغ، البالغ من العمر 69 عاما، إنه تعرض للاعتداء والعنصرية لأنه "لا يبدو أمريكيا بما فيه الكفاية".