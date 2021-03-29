جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية يكشف عن جروحه ليثبت "وطنيته"

قام جندي أمريكي سابق من أصول آسيوية برفع قميصه في اجتماع بمجلس بلدي وكشف عن ندبات في جسده جراء جروح تعرض لها أثناء خدمته بالجيش الأمريكي.

وقال لي وونغ، البالغ من العمر 69 عاما، إنه تعرض للاعتداء والعنصرية لأنه "لا يبدو أمريكيا بما فيه الكفاية".

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تشهد عدة مدن أمريكية مسيرات مناهضة لارتفاع عدد جرائم الكراهية ضد الآسيويين.