مشكلات الخصوبة: النساء بحاجة لمن يقف إلى جانبهن
مشكلات الخصوبة: النساء بحاجة لمن يقف إلى جانبهن
في الولايات المتحدة يعاني زوج من كل ثمانية أزواج من العقم، وكثيرا ما يكتنف الأمر صمت وشعور بالخزي ما يجعل الأزواج يعانون دون البوح ما يحرمهم من تلقي الدعم.
يقول باحثون من معهد قياسات الصحة التابع لجامعة واشنطن إن معدل الخصوبة انخفض عالميا لقرب النصف وصولا إلى 2.4 في عام 2017، وتتكهن الدراسة التي أجراها المعهد ونشرتها مجلة لانسيت بانخفاض الخصوبة مجددا إلى 1.7 بحلول عام 2100.
فيما يلي قصة سيدتين عانتا من العقم.
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