مشكلات الخصوبة: النساء بحاجة لمن يقف إلى جانبهن

قبل 24 دقيقة

في الولايات المتحدة يعاني زوج من كل ثمانية أزواج من العقم، وكثيرا ما يكتنف الأمر صمت وشعور بالخزي ما يجعل الأزواج يعانون دون البوح ما يحرمهم من تلقي الدعم.