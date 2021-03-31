فيروس كورونا: شاب فلسطيني يستغل فترة الإغلاق في تعلم اللعب بالنار
فيروس كورونا: شاب فلسطيني يستغل فترة الإغلاق في تعلم اللعب بالنار
عكس الكثيرين حول العالم، استفاد الشاب الفلسطيني عمر شرباتي من جائحة كورونا حيث تعلم خلال فترة الإغلاق نوعا جديدا من الفن وهو اللهو بالنار وأصبح يقدم عروضا حازت على إعجاب الكثيرين في مدينة القدس.
تقرير: علاء ضراغمة
تصوير: مصطفى خبيصة
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