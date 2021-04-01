الإسلاموفوبيا: فنانة "كوميكس" تونسية تروي قصتها مع الحجاب والعنصرية
الإسلاموفوبيا: فنانة "كوميكس" تونسية تروي قصتها مع الحجاب والعنصرية
وصفت رسامة "الكوميكس" التونسية تقوى بن محمد التي تقيم في روما زميلها السابق في المدرسة بأنه كان عنصريا ومناصرا للنازية لكنه تغير مع الوقت كما تغيرت هي أيضا.
وفي كتابها المصور الجديد توضح رسوماتها كيف تحولت العلاقة مع أحد الطلاب من العنصرية والكراهية إلى الصداقة.
وتستخدم تقوى رسوماتها لمواجهة الإسلاموفوبيا وأيضا التركيز على قضايا إنسانية عدة.
تقرير هلا هنداوي
فيديو, كيف تعاملت المغنية منال مع الانتقادات بعد خلعها الحجاب؟, المدة 2,13
منال مغنية سورية فرنسية جذبت اهتماما عالميا بصوتها ومشاركتها بالحجاب في برنامج غنائي في فرنسا. لكن بعد قرارها خلع الحجاب، تعرضت منال لانتقادات واسعة تقول إنها أثرت عليها سلبيا.