الإسلاموفوبيا: فنانة "كوميكس" تونسية تروي قصتها مع الحجاب والعنصرية

قبل 20 دقيقة

وصفت رسامة "الكوميكس" التونسية تقوى بن محمد التي تقيم في روما زميلها السابق في المدرسة بأنه كان عنصريا ومناصرا للنازية لكنه تغير مع الوقت كما تغيرت هي أيضا.