الإسلاموفوبيا: فنانة "كوميكس" تونسية تروي قصتها مع الحجاب والعنصرية

وصفت رسامة "الكوميكس" التونسية تقوى بن محمد التي تقيم في روما زميلها السابق في المدرسة بأنه كان عنصريا ومناصرا للنازية لكنه تغير مع الوقت كما تغيرت هي أيضا.

وفي كتابها المصور الجديد توضح رسوماتها كيف تحولت العلاقة مع أحد الطلاب من العنصرية والكراهية إلى الصداقة.

وتستخدم تقوى رسوماتها لمواجهة الإسلاموفوبيا وأيضا التركيز على قضايا إنسانية عدة.

تقرير هلا هنداوي