السفير الإثيوبي في القاهرة: سد النهضة "لن يتسبب في ضرر بالغ" لأي طرف

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السفير الإثيوبي في القاهرة: سد النهضة "لن يتسبب في ضرر بالغ" لأي طرف

قبل 24 دقيقة

قال السفير الإثيوبي في القاهرة "ماركوس تكلي" إن مفاوضات سد النهضة سوف تستأنف في الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان.

وأوضح السفير في حديثه إلى بي بي سي أن الكونغو الديموقراطية، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سوف تدعو إلى جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده ومصر والسودان، مشيرا إلى أنه تم التوافق على نحو 80 بالمئة من القضايا العالقة ويتوقع التوصل إلى اتفاق مرض في أقرب وقت ممكن.