السفير الإثيوبي في القاهرة: سد النهضة "لن يتسبب في ضرر بالغ" لأي طرف
السفير الإثيوبي في القاهرة: سد النهضة "لن يتسبب في ضرر بالغ" لأي طرف
قال السفير الإثيوبي في القاهرة "ماركوس تكلي" إن مفاوضات سد النهضة سوف تستأنف في الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان.
وأوضح السفير في حديثه إلى بي بي سي أن الكونغو الديموقراطية، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سوف تدعو إلى جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده ومصر والسودان، مشيرا إلى أنه تم التوافق على نحو 80 بالمئة من القضايا العالقة ويتوقع التوصل إلى اتفاق مرض في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن عدم السماح بالمساس بحصة مصر من مياه النيل، قال السفير الإثيوبي إن أديس أبابا ما زالت ترى أن المفاوضات والمزيد من التعاون سوف يصلوا إلى نتائج مستدامة في هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده تراعي المخاوف المصرية والسودانية جراء السد وأنها لن تتسبب في أي ضرر بالغ لأي طرف.