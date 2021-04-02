مهربون يلقون أطفالا عبر جدار حدودي أمريكي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مهربون يلقون أطفالا عبر جدار حدودي أمريكي

قبل 11 دقيقة

نشرت السلطات الأمريكية شريط فيديو يظهر طفلين يتم إسقاطهما فوق جدار بارتفاع أكثر من أربعة أمتار، من قبل من يشتبه أنهم مهربون على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك عند ولاية نيو مكسيكو.

نقل حرس الحدود الطفلين، وهما شقيقان من الإكوادور، الى المستشفى؛ وهما الآن تحت رعاية السلطات الأمريكية.

بدورها أعربت جلوريا تشافيز رئيسة قطاع الباسو الحدودي عن "اشمئزازها من الطريقة التي ألقى المهربون بها بشناعة أطفالا أبرياء فوق حاجز حدودي بارتفاع أربعة أمتار ليلة أمس".