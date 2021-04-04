موكب مبهر في مصر لنقل ٢٢ من المومياوات الملكية

قبل 14 دقيقة

نقل موكب ضخم 22 مومياء ملكية مصرية قديمة عبر القاهرة مساء السبت من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وأغلقت السلطات طرقا تطل على نهر النيل من أجل هذا الحدث الذي أُعد لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر في وقت توقفت فيه السياحة توقفا شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.