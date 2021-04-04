حمزة بن الحسين: ماذا نعرف عن الأخ غير الشقيق لملك الأردن؟

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حمزة بن الحسين: ماذا نعرف عن الأخ غير الشقيق لملك الأردن؟

قبل 46 دقيقة

جاء اسم الأمير حمزة بن الحسين كأبرز الشخصيات الأردنية التي تتهمها السلطات في المملكة بالتخطيط لزعزعة استقرار البلاد

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة تابعت نشاطات وتحركات للأخ غير الشقيق للملك عبدالله وعدد من الشخصيات البارزة من بينها الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله متهما إياهم باستهداف أمن الأردن واستقراره عبر اتصالات بجهات خارجية.

لكن الأمير نفى في مقطع مصور، نقله محاميه إلى بي بي سي، انخراطه ضمن أي مخططات تستهدف بلاده، قائلاً إنه قيد الإقامة الجبرية.