مروة السلحدار: أول قائدة سفن مصرية تتحدث لبي بي سي بعد انتهاء أزمة قناة السويس
مروة السلحدار: أول قائدة سفن مصرية تتحدث لبي بي سي بعد انتهاء أزمة قناة السويس
مروة السلحدار هي أول مصرية وعربية تقود سفنا لكن ليس ذلك ما جعل اسمها متداولا على نطاق واسع الشهر الماضي.
فقد نشر خبر عن أنها كانت تقود سفينة إيفر جرين التي تسببت في إعاقة حركة السير في قناة السويس
فيديو, أول أمريكية عربية في سباقات ناسكار الشهيرة, المدة 4,50
أصبحت توني بريدينغر أول سائقة أمريكية عربية تشارك في سلسلة سباقات ناسكار الوطنية، وتعد هذه السباقات من أشهر سابقات السيارات وأكثرها إثارة في الولايات المتحدة.