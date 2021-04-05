مروة السلحدار: أول قائدة سفن مصرية تتحدث لبي بي سي بعد انتهاء أزمة قناة السويس

مروة السلحدار هي أول مصرية وعربية تقود سفنا لكن ليس ذلك ما جعل اسمها متداولا على نطاق واسع الشهر الماضي.

فقد نشر خبر عن أنها كانت تقود سفينة إيفر جرين التي تسببت في إعاقة حركة السير في قناة السويس