ماذا تفعل لو اكتشفت أن أحد أبويك ليس بالخلفية التي طالما اعتقدته بها؟

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ماذا تفعل لو اكتشفت أن أحد أبويك ليس بالخلفية التي طالما اعتقدته بها؟

قبل 14 دقيقة

ماذا تفعل لو اكتشفت أن أحد أبويك ليس بالخلفية التي طالما اعتقدته بها؟

هذا ما حدث مع "غيل لوكاسيك" التي اكتشفت أن أمها ظلت طوال حياتها "تتخفى" كامرأة بيضاء لتجنب الفصل العنصري في الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن العشرين.

كانت الأم في واقع الأمر مختلطة العرق وقد أبقت الأمر سرا وجعلت "غيل" تعد بإبقائه طي الكتمان لحين موتها.