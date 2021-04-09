الأمير فيليب: وفاة دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عاما

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الأمير فيليب: وفاة دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عاما

قبل 27 دقيقة

توفي الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش بريطانيا، عن عمر يناهز 99 عاما.

دام زواج الأمير فيليب بالملكة إليزابيث الثانية أكثر من 70عاما. وكان الزوجان قد عقدا قرانهما في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 في كاتدرائية وستمينستر آبي المهيبة بلندن.

كان الملازم فيليب ماونتباتن يبلغ 26 عاما آنذاك بينما كانت الأميرة إليزابيث تبلغ 21 عاما. لم يكن الأمير فيليب وريثا للعرش المقرر أن ينتقل إلى نجله الأكبر، الأمير تشارلز، الوريث الحالي للعرش.