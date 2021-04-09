الأمير فيليب: بوريس جونسون ينعى دوق إدنبرة ويقول إنه كان "سنداً راسخاً" للملكة

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نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دوق إدنبرة الأمير فيليب الراحل عن عمر التاسعة والتسعين، قائلا إنه كان "سندا راسخا" للملكة، وقد خدم البلاد بشكل “لا نعرف له حدا“.