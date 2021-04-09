الأمير فيليب: بوريس جونسون ينعى دوق إدنبرة ويقول إنه كان "سنداً راسخاً" للملكة
الأمير فيليب: بوريس جونسون ينعى دوق إدنبرة ويقول إنه كان "سنداً راسخاً" للملكة
نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دوق إدنبرة الأمير فيليب الراحل عن عمر التاسعة والتسعين، قائلا إنه كان "سندا راسخا" للملكة، وقد خدم البلاد بشكل “لا نعرف له حدا“.
وكان قصر باكنغهام أصدر الجمعة بيانا جاء فيه : "ببالغ الأسى، تُعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".
وأضاف البيان: "توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور".