مغنية إسرائيلية من أصول مغربية في مهمة لإحياء التراث اليهودي المغربي

قبل 9 دقيقة

شهدت الآونة الأخيرة تقاربا واضحا في العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ إعلان التطبيع في ديسمبر 2020، بينما يشكل اليهود الذين ينحدرون من أصول مغربية نحو مليونا من 7 ملايين يهودي في إسرائيل.