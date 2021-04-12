مغنية إسرائيلية من أصول مغربية في مهمة لإحياء التراث اليهودي المغربي
مغنية إسرائيلية من أصول مغربية في مهمة لإحياء التراث اليهودي المغربي
نيطع القيم فنانة إسرائيلية من أصول مغربية تحدت المسافة والزمن لإعادة إحياء ثقافتها اليهودية المغربية من خلال موسيقاها.
وتمزج نيطع بين التراث الغنائي اليهودي المغربي والموسيقى العصرية لتقدمه لجمهور جديد في إسرائيل والمغرب.
شهدت الآونة الأخيرة تقاربا واضحا في العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ إعلان التطبيع في ديسمبر 2020، بينما يشكل اليهود الذين ينحدرون من أصول مغربية نحو مليونا من 7 ملايين يهودي في إسرائيل.