نساء يتحدثن عن تعرضهن لعمليات تعقيم قسرية في جنوب أفريقيا

وردت تقارير عن وقوع عمليات تعقيم قسرية في 38 دولة على الأقل خلال العشرين عاما الماضية، بعضها بحق نساء تحدثن عن تعرضهن للتعقيم دون رغبتهن تزامنا مع وضعهن لمواليدهن.

تطالب الأمم المتحدة بإنهاء كافة عمليات التعقيم القسرية وتحث الحكومات على مقاضاة المسؤولين عنها.