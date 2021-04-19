نساء يتحدثن عن تعرضهن لعمليات تعقيم قسرية في جنوب أفريقيا
نساء يتحدثن عن تعرضهن لعمليات تعقيم قسرية في جنوب أفريقيا
وردت تقارير عن وقوع عمليات تعقيم قسرية في 38 دولة على الأقل خلال العشرين عاما الماضية، بعضها بحق نساء تحدثن عن تعرضهن للتعقيم دون رغبتهن تزامنا مع وضعهن لمواليدهن.
تطالب الأمم المتحدة بإنهاء كافة عمليات التعقيم القسرية وتحث الحكومات على مقاضاة المسؤولين عنها.
فيديو, بعد اغتصابها، تخاطر بحياتها لحماية مجتمعها من العصابات المسلحة في كولومبيا, المدة 3,22
تعد كولومبيا إحدى أخطر بلدان العالم بالنسبة للعاملين في المجتمع لمساعدة الآخرين. ففي عام 2020 قتلت العصابات المسلحة 223 على الأقل من هؤلاء النشطاء.