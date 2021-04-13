كاميرات الشرطة تظهر محاولة اعتقال وإطلاق نار في مينيسوتا

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كاميرات الشرطة تظهر محاولة اعتقال وإطلاق نار في مينيسوتا

قبل 9 دقيقة

أظهرت صور التقطتها كاميرا الجسد التي تحملها الشرطة لتوثيق عملها، ما وقع من إطلاق نار خلال توقيف شاب في العشرين يدعى دونتي رايت خلال توقيف سيارته، مما أسفر عن مقتله.

يحتوي الفيديو على مشاهد مؤلمة وقد آثرت بي بي سي عدم إظهار لحظة إطلاق النار التي أودت بحياة رايت وقد ارتطم بالسيارة على مسافة صغيرة لاحقة.