مشاهد مذهلة لبركان "بيتون دو لا فورنيز" بجزيرة بالمحيط الهندي
مشاهد مذهلة لبركان "بيتون دو لا فورنيز" بجزيرة بالمحيط الهندي
خيم الناس بالقرب من أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم للاستمتاع بأولي ثوراته هذا العام.
ويعد بركان "بيتون دو لا فورنيز" بجزيرة ريونيون بالمحيط الهندي مقصدا سياحيا رئيسيا بالجزيرة التابعة لفرنسا.
أمضى المشاهدون الليل على مقربة من البركان لتجنب حظر التجول المفروض بسبب كورون
فيديو, استخدام المروحيات لقطع الأشجار المريضة في غابة إنجليزية, المدة 1,04
تستخدم مروحية خاصة لقطع الأشجار التي يصعب الوصول إليها من إحدى الغابات بشمال غربي إنجلترا.