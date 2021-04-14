مشاهد مذهلة لبركان "بيتون دو لا فورنيز" بجزيرة بالمحيط الهندي

قبل 55 دقيقة

خيم الناس بالقرب من أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم للاستمتاع بأولي ثوراته هذا العام.