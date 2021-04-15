محادثات فيينا: تواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل ظروف معقدة

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محادثات فيينا: تواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل ظروف معقدة

قبل ساعة واحدة

تواصل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني الجولة الثانية من محادثاتها في فيينا بهدف التوصل إلى آلية عودة التزام الولايات المتحدة وإيران بالاتفاق.

المحادثات غير المباشرة تأتي هذه المرّة بعد الهجوم على منشأة نطنز وبعد إعلان إيران رفعها لنسبة تخصيب اليورانيوم.

وبالتوازي مع ذلك وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الاقتراحات الأمريكية بشأن عودة الامتثال للاتفاق "بالمسيئة" والتي "لا يمكن النظر فيها"، على حد تعبيره. كل ذلك، يزيد هذه المحادثات تعقيداً.