آدم توليدو: شرطة شيكاغو تعرض صور الكاميرات لإطلاق النار على الصبي الأمريكي
آدم توليدو: شرطة شيكاغو تعرض صور الكاميرات لإطلاق النار على الصبي الأمريكي
قتل آدم توليدو، 13 عاما، برصاص شرطة من شيكاغو في 29 مارس/آذار.
تم الكشف عن صور الكاميرات، التي تحملها الشرطة معلقة على جسدها لتوثيق عملها، بعد مطالبات زعماء محليين ووالدي الصبي بالشفافية الكاملة.
ومازال التحقيق في ملابسات مقتل الصبي مستمرا.
فيديو, مقتل دونتي رايت: كاميرات الشرطة تظهر إطلاق النار على الشاب الأسود في مينيسوتا, المدة 1,43
أظهرت صور التقطتها كاميرا الجسد التي تحملها الشرطة لتوثيق عملها، ما وقع من إطلاق نار خلال توقيف شاب في العشرين يدعى دونتي رايت خلال توقيف سيارته، مما أسفر عن مقتله.