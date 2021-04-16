آدم توليدو: شرطة شيكاغو تعرض صور الكاميرات لإطلاق النار على الصبي الأمريكي

قتل آدم توليدو، 13 عاما، برصاص شرطة من شيكاغو في 29 مارس/آذار.

تم الكشف عن صور الكاميرات، التي تحملها الشرطة معلقة على جسدها لتوثيق عملها، بعد مطالبات زعماء محليين ووالدي الصبي بالشفافية الكاملة.

ومازال التحقيق في ملابسات مقتل الصبي مستمرا.