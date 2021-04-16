أظهرت صور التقطتها كاميرا الجسد التي تحملها الشرطة لتوثيق عملها، ما وقع من إطلاق نار خلال توقيف شاب في العشرين يدعى دونتي رايت خلال توقيف سيارته، مما أسفر عن مقتله.

13 أبريل/ نيسان 2021