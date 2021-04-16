فرنسا والحجاب: عداء أم حماية لعلمانية الدولة؟

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فرنسا والحجاب: عداء أم حماية لعلمانية الدولة؟

قبل 23 دقيقة

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يمنع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود الأخرى التي تهدف لمكافحة "الانعزالية الإسلامية".

ولا تعني موافقة مجلس الشيوخ إقرار العمل بالقانون، بل يحتاج الأمر إلى دعم مجلس النواب.

آن كريستين لانغ، نائبة في البرلمان الفرنسي شاركت في صياغة القانون، تقول لبي بي سي إنه "ليس معاديا للمسلمين، بل من شأنه حماية علمانية الدولة فقط".