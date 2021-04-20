بركان سانت فينسنت: موسيقي شهير يصف الوضع "المرعب" في مسقط رأسة بجزر الكاريبي

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بركان سانت فينسنت: موسيقي شهير يصف الوضع "المرعب" في مسقط رأسة بجزر الكاريبي

قبل 21 دقيقة

وصف الموسيقي دان كابلين، الذي يعمل مع فرقة "رودي مينتال"، الوضع في مسقط رأسه بجزيرة سانت فينسنت بجزر الكاريبي بأنه "مرعب".

وتشهد الجزيرة اضطرابا بالغا بسبب عدة ثورات بركانية مؤخرا، ما أدى لإجلاء الناس وترك الأطفال في الملاجئ.