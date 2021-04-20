بركان سانت فينسنت: موسيقي شهير يصف الوضع "المرعب" في مسقط رأسة بجزر الكاريبي
بركان سانت فينسنت: موسيقي شهير يصف الوضع "المرعب" في مسقط رأسة بجزر الكاريبي
وصف الموسيقي دان كابلين، الذي يعمل مع فرقة "رودي مينتال"، الوضع في مسقط رأسه بجزيرة سانت فينسنت بجزر الكاريبي بأنه "مرعب".
وتشهد الجزيرة اضطرابا بالغا بسبب عدة ثورات بركانية مؤخرا، ما أدى لإجلاء الناس وترك الأطفال في الملاجئ.
نشأ كابلين في الجزيرة ثم عاد إليها خلال الإغلاق ليكون قرب والدته، ويعمل الآن على جمع التبرعات لمساعدة الآلاف ممن فقدوا ديارهم ولا يمكنهم الوصول للمياه النظيفة في جزيرة جعلها البركان في حالة أشبه بحالة حرب.