لحظة إنقاذ عامل قطارات لطفل سقط على القضبان في الهند
لحظة إنقاذ عامل قطارات لطفل سقط على القضبان في الهند
هرع أحد عمال السكك الحديدية مجازفا بحياته لإنقاذ صبي في السادسة سقط على القضبان في الهند. كان الطفل برفقة والدته ضعيفة البصر، وكان يحاول الصعود للرصيف بعد أن سقط على القضبان.
أبدى عامل السكك الحديدية مايور شيلك شعوره بالفخر إذ لم يتورع عن القفز على القضبان لإنقاذ الصبي من خطر كاد أن يودي بحياتهما.
فيديو, حادث قطار طوخ: لماذا تتكرر حوادث القطارات في مصر، وهل من حلول؟, المدة 2,11
قتل 23 شخصا وأصيب أكثر من 130 بجروح في حادث القطار الذي وقع الأحد في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، وهو ثالث حادث قطارات تشهده مصر في أقل من شهر. فلماذا تتكرر هذه الحوادث في مصر؟