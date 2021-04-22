قتل 23 شخصا وأصيب أكثر من 130 بجروح في حادث القطار الذي وقع الأحد في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، وهو ثالث حادث قطارات تشهده مصر في أقل من شهر. فلماذا تتكرر هذه الحوادث في مصر؟

19 أبريل/ نيسان 2021