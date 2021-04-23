باب العامود: مئة جريح في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس
باب العامود: مئة جريح في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس
أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين ليل الخميس في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وإسرائيلية.
واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس أثناء مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة هتف خلالها متظاهرون هتافات وصفت بأنها "مستفزة" للعرب الذي تصادف خروجهم من صلاة التراويح في المسجد الأقصى.
فيديو, قصة الأطفال الذين ألقي القبض عليهم قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية, المدة 1,35
أفرج الجيش الإسرائيلي عن خمسة أطفال من خربة ركيز شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد توقيفهم والتحقيق معهم لمدة اربع ساعات.