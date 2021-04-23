باب العامود: مئة جريح في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

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باب العامود: مئة جريح في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

قبل 40 دقيقة

أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين ليل الخميس في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وإسرائيلية.