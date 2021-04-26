"لم نكن مستعدين": الناس في الهند يطلبون المساعدة مع نفاد الأكسجين

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"لم نكن مستعدين": الناس في الهند يطلبون المساعدة مع نفاد الأكسجين

قبل 35 دقيقة

تتعرض الهند لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، وتتسارع الإصابات فيها أكثر من أي مكان آخر في العالم. في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها،