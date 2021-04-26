"لم نكن مستعدين": الناس في الهند يطلبون المساعدة مع نفاد الأكسجين
"لم نكن مستعدين": الناس في الهند يطلبون المساعدة مع نفاد الأكسجين
تتعرض الهند لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، وتتسارع الإصابات فيها أكثر من أي مكان آخر في العالم. في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها،
مات أكثر من 2000 شخص وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 300 ألف حالة جديدة في البلاد.
فيديو, ما هو "جواز اللقاح" وكيف سيستخدم؟, المدة 2,14
بعض البلاد ربما على وشك العمل بتوثيق ما يظهر ما إذا كان الشخص قد تلقى تطعيما لكوفيد-19 من عدمه، فيما يسمى "جواز التطعيم" والمفترض ان يسمح لحامله بالسفر وحضور تجمعات ضخمة.